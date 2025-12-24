We werken weer vaker op kantoor, dit is de populairste thuiswerkdag

Wie zich op vrijdag naar kantoor beweegt, behoort tegenwoordig tot een minderheid. Wel werkten Nederlanders het afgelopen jaar weer wat minder thuis dan een jaar eerder, en fietsten ze vaker naar kantoor. Dat blijkt uit cijfers van Shuttel en Reisbalans, opgevraagd door de Volkskrant.

Gebruikers van beide mobiliteitsplatformen, waar werknemers van grote bedrijven hun reis- of thuiswerkvergoeding declareren, zijn minder thuis gaan werken. Bij Reisbalans, met 300.000 gebruikers, werkten gebruikers dit jaar gemiddeld zo'n 65 procent van de tijd op kantoor, dus iets meer dan drie dagen. Een jaar eerder was dat nog 6,2 procentpunt minder.

Gebruikers van Shuttel, zo'n 250.000, zijn gemiddeld een halve dag meer op kantoor gaan werken dan in 2024. Het bedrijf zag, toen Nederland ontwaakte uit de coronapandemie, werknemers met een fulltime baan drie dagen thuiswerken. Nu zijn dat er gemiddeld 1,2.