China wil minder nieuwe kolencentrales bouwen

BEIJING (ANP/DPA) - China, dat voor het grootste deel afhankelijk is van steenkool voor zijn energievoorziening, wil de groei van vervuilende kolencentrales verminderen. Het Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht (CREA) meldt dat in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk minder vergunningen zijn verstrekt voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

Het aantal goedgekeurde projecten is met 83 procent gedaald vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Dit betekent dat er kolencentrales mogen bijkomen die samen een capaciteit van 9 gigawatt leveren. Eén forse kolencentrale levert ongeveer een gigawatt aan capaciteit op, becijferden Global Energy Monitor (GEM) en CREA eerder.

In 2023 en 2022 keurde China nog nieuwe kolencentrales goed die samen meer dan 100 gigawatt aan stroom kunnen opwekken, staat in het rapport. Volgens eerder onderzoek van GEM is China de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, hoewel de wind- en zonnecapaciteit steeds meer wordt uitgebreid.

De Chinese regering wil dat de CO2-uitstoot van China in 2030 een piek bereikt en dat het land in 2060 klimaatneutraal is.