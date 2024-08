Radio-dj onder schot gehouden en gearresteerd omdat hij zelfde route als prinses Amalia reed

De Nederlandse radio-dj Serginio Piqué, die tot voor kort aan de knoppen draaide bij de publieke omroep FunX, was op weg naar een restaurant in Antwerpen met vrienden, toen ze de schrik van hun leven kregen. De jongens werden ze door een zwaarbewapende eenheid onder schot gehouden en gearresteerd. Wat was er aan de hand?

Stom toeval

Wat bleek: ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Door een stom toeval namen de Amsterdammers precies dezelfde route als kroonprinses Amalia, schrijft Het Parool . Op beelden die een getuige op vrijdagmiddag 2 augustus maakte, is te zien hoe de vriendenclub op de Frankrijklei in de Antwerpse binnenstad onder schot worden genomen en 'uit de auto worden gepraat' door de leden van een Belgisch arrestatieteam.

Geen halve maatregelen

Het team richt hun vuurwapens met gestrekte armen op de onschuldige mannen, dwingt ze op straat te knielen, hun voeten te kruisen en hun handen op het hoofd te plaatsen. Vervolgens worden ze geboeid en richting een politiebusje geleid. In dat busje zijn ze volgens Piqué een uur lang ondervraagd.

Racismekaart

De Amsterdammers hebben het gevoel dat hun huidskleur een grote rol heeft gespeeld in wat hen is overkomen en dat er sprake was van etnisch profileren.