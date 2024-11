Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk en geld in woning Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Twee mannen van 20 jaar uit Eindhoven zijn zaterdag aangehouden om verboden wapenbezit en witwassen. In de woning van een van de verdachten zijn ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk, het gaat om honderden cobra's, en tienduizenden euro's aan contant geld gevonden.

De mannen werden zaterdag rond 05.30 uur aangehouden toen ze in een auto met grote snelheid over de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven reden. Agenten vonden in de wagen een doorgeladen vuurwapen, een som contant geld en een kleine hoeveelheid harddrugs.

De woningen van beide mannen zijn doorzocht. In een van de huizen werden honderden cobra's gevonden. "Grote hoeveelheden zwaar vuurwerk die in woningen worden opgeslagen kunnen tot ronduit gevaarlijke situaties leiden voor zowel bewoners als omwonenden. Eén cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat", aldus de politie. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Cash geld

In de woning lag ook een grote hoeveelheid contant geld. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om tienduizenden euro's. "Dit kan wijzen op witwassen."

Een van de verdachten blijft voorlopig vastzitten. De andere is vrijgelaten, maar blijft verdachte.