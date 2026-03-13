China ziet 'positieve signalen' Nederland na gesprek met minister

BEIJING (ANP/RTR) - China waardeert de "positieve signalen" die het nieuwe Nederlandse kabinet heeft afgegeven over de betrekkingen met China en is bereid de communicatie en wederzijds vertrouwen te verdiepen. Dit heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi gezegd, die vrijdag met zijn Nederlandse evenknie Tom Berendsen heeft gebeld.

De relatie tussen Nederland en China staat al maanden onder druk vanwege het conflict rond de Nijmeegse chipfabrikant Nexperia en zijn Chinese moederbedrijf Wingtech. Zo plaatste de toenmalige minister van Economische Zaken Nexperia vorig jaar onder curatele, uit angst dat de Chinese topman het Europese deel naar China zou verplaatsen.

Wang zei vrijdag dat China en Nederland belangrijke partners zijn en dat "het bevorderen van wederzijds voordelige samenwerking in het gemeenschappelijk belang is van beide landen", aldus een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Berendsen meldt op X dat de relatie met China "van groot belang" voor Nederland is.