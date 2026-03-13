India reserveert miljarden om impact Iranoorlog op te vangen

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India reserveert miljarden om nadelige gevolgen voor de economie van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Dat maakte de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman vrijdag bekend. India heeft veel last van de fors gestegen olieprijzen, het land importeert bijna 90 procent van zijn jaarlijkse ruwe oliebehoeften.

In totaal zet India 6,2 miljard dollar opzij (5,4 miljard euro). "Het stelt ons in staat om economische schokken van verschillende aard op te vangen", zei Sitharaman over de reserves.

De regering neemt ook maatregelen om de importafhankelijke economie van India te beschermen tegen de gevolgen van de sterk gestegen olieprijzen. De prijzen van diesel en benzine zijn bijvoorbeeld niet veranderd. Ook heeft de regering extra voorraden veiliggesteld nadat de Verenigde Staten enkele importen van Russische olie toestonden.