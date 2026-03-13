India reserveert miljarden om impact Iranoorlog op te vangen

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 17:02
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India reserveert miljarden om nadelige gevolgen voor de economie van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Dat maakte de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman vrijdag bekend. India heeft veel last van de fors gestegen olieprijzen, het land importeert bijna 90 procent van zijn jaarlijkse ruwe oliebehoeften.
In totaal zet India 6,2 miljard dollar opzij (5,4 miljard euro). "Het stelt ons in staat om economische schokken van verschillende aard op te vangen", zei Sitharaman over de reserves.
De regering neemt ook maatregelen om de importafhankelijke economie van India te beschermen tegen de gevolgen van de sterk gestegen olieprijzen. De prijzen van diesel en benzine zijn bijvoorbeeld niet veranderd. Ook heeft de regering extra voorraden veiliggesteld nadat de Verenigde Staten enkele importen van Russische olie toestonden.
Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

