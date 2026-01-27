Chinees Anta Sports neemt groot belang in Duits sportmerk Puma

HERZOGENAURACH (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Chinese Anta Sports Products heeft overeenstemming bereikt over de overname van een belang van ongeveer 29 procent in Puma voor 1,5 miljard euro. Het in Jinjiang gevestigde bedrijf wordt daarmee de grootste aandeelhouder van de Duitse sportkledingfabrikant en breidt zijn portfolio van westerse sportmerken verder uit.

Anta is de grootste Chinese fabrikant van sportkleding en bezit internationale sportkledingmerken zoals Fila, Descente en Jack Wolfskin. Het is ook de grootste aandeelhouder van Amer Sports, de eigenaar van merken als Salomon, Wilson, Peak Performance en Atomic.

Onder de overeenkomst koopt Anta ongeveer 43 miljoen aandelen Puma van Artémis, de holding van de Franse miljardairsfamilie Pinault, voor 35 euro per stuk. De transactie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. In augustus vorig jaar meldde persbureau Bloomberg al dat de Franse zakenfamilie Pinault zou overwegen het belang in Puma te verkopen.