Vraag naar elektrische en hybride auto's stuwt verkoop in EU

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in 2025 toegenomen, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Elektrische en hybride auto's waren in trek, ook in Nederland. Benzineauto's hadden vorig jaar niet meer het grootste marktaandeel.

In totaal zijn er in de EU 10,8 miljoen auto's verkocht, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De meeste, 34,5 procent, van die auto's waren hybride-elektrisch. Het marktaandeel van benzineauto's daalde vorig jaar van 33,3 procent naar 26,6 procent. Ook werden er een kwart minder dieselauto's verkocht vorig jaar. Het marktaandeel zakte verder weg tot onder de 9 procent.

Elektrische auto's kenden daarentegen een goed jaar. De verkoop nam met bijna 30 procent toe tot 1,9 miljoen auto's. Daarmee hebben elektrische auto's een marktaandeel van 17,4 procent. De branchevereniging ziet vooral een toename in de verkoop in Duitsland (43,2 procent). Een jaar eerder zakte die verkoop in Duitsland nog met meer dan een kwart.