Aardverschuiving West-Java kost aan 23 militairen het leven

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 8:15
BANDUNG (ANP/RTR) - Bij de recente aardverschuivingen op West-Java zijn 23 militairen om het leven gekomen. De mariniers waren zaterdag bezig met oefeningen toen ze door het weer werden overvallen. Dinsdag is bevestigd dat zij het niet hebben overleefd.
De militairen kwamen om het leven door een aardverschuiving bij het dorp Pasir Langu. Die was veroorzaakt door zware regenval op vrijdag. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst sprak eerder dinsdag van in totaal 20 doden en 42 vermisten. Of in die cijfers militairen waren meegeteld, is niet duidelijk.
In het rampgebied zijn achthonderd reddingswerkers, militairen en politiemensen op zoek naar vermisten. Ze krijgen daarbij hulp van negen graafmachines.
Op Java en in de rest van Indonesië is het regenseizoen bezig. Delen van het land zijn getroffen door overstromingen, waaronder de hoofdstad Jakarta.
