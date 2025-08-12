Chinees vastgoedconcern Evergrande verdwijnt van beurs Hongkong

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het grote Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat al jaren kampt met financiële problemen, wordt in Hongkong van de beurs gehaald. Daarmee komt een einde aan een tijdperk voor de ooit succesvolle projectontwikkelaar, die met zijn val het symbool werd voor de crisis in de Chinese vastgoedsector.

De aandelen worden op 25 augustus verwijderd, maakte Evergrande bekend. De ineenstorting van Evergrande was veruit de grootste in de vastgoedcrisis die de Chinese economie vertraagde en een recordaantal projectontwikkelaars in de problemen bracht.

Het bedrijf, dat in december 2021 voor het eerst in gebreke bleef met het aflossen van een obligatielening, was ooit de grootste vastgoedontwikkelaar van China. Op het hoogtepunt in 2017, toen de zaken nog goed gingen, was het concern meer dan 50 miljard dollar waard.

Eind januari vorig jaar ging het zo slecht met Evergrande dat de handel in het aandeel werd stilgelegd. Sindsdien is de handel niet hervat.