Chinese AI-app DeepSeek drukt chipbedrijven op Damrak in het rood

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs door het enthousiasme over de Chinese AI-tool DeepSeek. Die behaalt met minder rekenkracht verrassend goede prestaties, wat gevolgen kan hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten. Na de ergste schrik liepen de verliezen voor de meeste chipbedrijven later op de dag iets terug.

ASML en Besi sloten met minnen van 7 en 8 procent, na maandagochtend vlak na de opening op minnen van respectievelijk 9 en 10 procent te hebben gestaan. ASMI was de grootste daler in de AEX-index met een verlies van 12 procent. In de Verenigde Staten verloor Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, 16 procent rond het slot van de Europese beurzen.

Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de AEX-index weer ruim onder de 900 punten. De hoofdindex sloot 0,7 procent lager op 894,84 punten, na 's ochtends nog op een verlies van 1,6 procent te hebben gestaan. Eerder deze maand wist de AEX voor het eerst in maanden juist weer boven de 900 punten te sluiten. De MidKap won 0,4 procent tot 834,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in, Londen won een fractie.