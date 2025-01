ASSEN (ANP) - De politie heeft in het water op het terrein van het Drents Museum in Assen een hamer gevonden die mogelijk is gebruikt bij de inbraak in het museum van afgelopen weekend. Het gaat om een voorhamer, die werd gevonden vlak bij de deur waar de inbrekers naar binnen zijn gegaan.

Dat meldt de politie, die maandag zocht in het water op het terrein van het museum. "We gaan uitvoerig sporenonderzoek doen", zegt de Drentse politie.