Chinese automerken winnen meer terrein in Europa, ziet Dataforce

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Chinese autofabrikanten winnen steeds meer terrein op de Europese automarkt. Ze lokken kopers die nog twijfelen over een volledig elektrische auto met betaalbaardere hybride voertuigen. Merken zoals BYD, MG en Xpeng waren vorige maand goed voor een recordmarktaandeel van bijna 12 procent, heeft het Duitse onderzoeksbureau Dataforce becijferd.

Chinese autofabrikanten namen een op de vier verkopen van hybrides voor hun rekening. Volgens Dataforce speelden de merken zo handig in op de importheffingen van de Europese Unie. Voor hun hybride voertuigen gelden namelijk niet dezelfde hoge importheffingen als voor Chinese geïmporteerde elektrische auto's.

De cijfers laten ook zien hoe Chinese merken profiteren van de bezorgdheid onder consumenten over de hoeveelheid laadpalen en beperkte actieradius van elektrische auto's. Hybrides kunnen dan een alternatief zijn voor volledig elektrisch rijden. Tegelijk staat de vraag naar auto's die op benzine of diesel rijden zwaar onder druk door de flink gestegen prijzen aan de pomp.