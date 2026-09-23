Kabinet buigt voor techlobby, negeert kritiek Raad van State

Het kabinet geeft gehoor aan de oproep van Elon Musk om de vermogensbelastingen te wijzigen. Ondanks fikse kritiek van onder meer de Raad van State en de Belastingdienst, wil het kabinet medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen, schrijft Vrij Nederland

Dit blijkt uit stukken van de Raad van State, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een gesprek dat Vrij Nederland voerde met staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën.

Prins Constantijn en Musk krijgen hun zin

Na kritiek van Elon Musk en onder de invloed van de techlobby, aangevoerd door prins Constantijn, heeft het kabinet een wetsvoorstel gedaan dat belastingvoordelen regelt voor medewerkers van tech-startups en scale-ups. De Raad van State is zeer kritisch over deze nieuwe belastingregeling van het kabinet. Ook uitvoeringsinstanties noemen de regeling 'zeer fraudegevoelig', 'complex' en 'moeilijk uitvoerbaar'.