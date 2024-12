Chinese brancheorganisaties waarschuwen voor chips uit VS

BEIJING (ANP/RTR) - Vier Chinese brancheorganisaties waarschuwen bedrijven in het land dat ze op hun hoede moeten zijn als ze Amerikaanse chips kopen. Halfgeleiders uit de Verenigde Staten zouden niet meer betrouwbaar zijn, verklaarden de ondernemersorganisaties met gezamenlijk 6400 leden.

Wat de risico's van Amerikaanse chips zijn, maakten de organisaties niet bekend. Het lijkt een reactie van Beijing te zijn op nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen die tegen de Chinese chipindustrie zijn gericht. De brancheorganisaties vertegenwoordigen bedrijven in de telecomsector, digitale economie , auto-industrie en chipsector.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde maandag nieuwe exportbeperkingen aan die China moeten verhinderen om de geavanceerdste chips te ontwikkelen. Zo komen nog eens 140 bedrijven uit de techsector op een zwarte lijst te staan, wat betekent dat Amerikaanse bedrijven maar beperkt kunnen zakendoen met deze ondernemingen. Ook gelden exportbeperkingen voor bepaalde apparatuur om halfgeleiders mee te maken.

Nvidia

De waarschuwing kan bedrijven als Nvidia en Intel raken. Zij verkopen ondanks de toenemende handelsspanningen nog veel in China. De Semiconductor Industry Association, een Amerikaanse brancheorganisatie voor chipproducenten, noemt de Chinese waarschuwing nutteloos. "Claims dat Amerikaanse chips 'niet langer veilig of betrouwbaar zijn', zijn simpelweg onjuist."

De VS proberen China al langer af te knijpen van de geavanceerdste chiptechnologie. Volgens de Amerikanen is dat nodig om te voorkomen dat China die kennis inzet voor militaire doeleinden. Eerder sloeg China terug met een verbod voor het Amerikaanse Micron om halfgeleiders te verkopen aan belangrijke sectoren in het Aziatische land.