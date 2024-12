US Steel lager op rustig Wall Street na blokkade overname

NEW YORK (ANP) - US Steel is dinsdag lager geëindigd op de aandelenbeurs in New York. Het staalconcern verloor 8 procent, nadat aankomend president Donald Trump had aangekondigd de overname van het bedrijf voor zo'n 14 miljard dollar door het Japanse Nippon Steel te blokkeren. Trump wil het Amerikaanse bedrijf "weer sterk en geweldig maken" met een reeks belastingvoordelen en tarieven. Nippon Steel stelt US Steel met grote investeringen te willen beschermen en versterken.

Over het algemeen deden beleggers op Wall Street het rustig aan. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 44.705,53 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 6049,88 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 19.480,91 punten. De laatste twee graadmeters hadden maandag al nieuwe recordniveaus bereikt.