Chinese economie groeit in tweede kwartaal met 5,2 procent

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 5,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit officiële cijfers. Dit overtrof de verwachtingen van analisten, die hadden verwacht dat Amerikaanse importheffingen de Chinese groei zouden hebben gedempt.

Volgens een woordvoerder van het Chinese statistiekbureau was de binnenlandse vraag een drijvende kracht geweest achter de groei van het bruto binnenlands product (bbp).

In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie met 5,4 procent. China heeft voor het hele jaar een groeidoelstelling van ongeveer 5 procent.

Stijgende export

Economen noemen de doelstelling van Beijing "ambitieus", gezien de aanhoudende vastgoedcrisis in het land, het lage consumentenvertrouwen en de ingrijpende heffingen op Chinese goederen van de Amerikaanse president Donald Trump. Zij rekenen gemiddeld op een groei van 4,6 procent dit jaar.

De groei in het tweede kwartaal werd onder meer gestimuleerd door een stijgende Chinese export, waarbij bedrijven hun orders naar voren hebben gehaald door de hoge Amerikaanse importheffingen.

Winkelverkopen

Naast het groeicijfer maakte het statistiekbureau ook bekend dat de industriële productie vorige maand met 6,8 procent op jaarbasis is gegroeid. De productie viel daarmee hoger uit dan verwacht en groeide in het snelste tempo sinds maart dit jaar. De productie werd daarbij aangejaagd door de sterke vraag naar Chinese exportproducten. De Chinese winkelverkopen, een belangrijke graadmeter voor de consumptie, namen in juni echter met 4,8 procent minder sterk toe dan voorzien.

Om de groei aan te jagen heeft de Chinese overheid dit jaar de investeringen in infrastructuur en consumentensubsidies opgevoerd. Ook verlaagde de Chinese centrale bank in mei de rentetarieven als onderdeel van bredere inspanningen om de economie te beschermen tegen de handelstarieven van Trump.