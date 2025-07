Navigatiedienstverlener TomTom iets positiever over jaaromzet

AMSTERDAM (ANP) - Navigatiedienstverlener TomTom is iets positiever gestemd over de omzet in het gehele jaar, na naar eigen zeggen beter dan verwachte prestaties in de eerste zes maanden. Het Amsterdamse bedrijf verhoogt nu de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte voor de omzetverwachting voor 2025. Vorige maand werd nog bekend dat TomTom driehonderd banen schrapt, bijna een tiende van het totaal.

TomTom rekent nu op een jaaromzet tussen 535 miljoen en 565 miljoen euro. Dat was eerder nog 505 miljoen tot 565 miljoen euro. Vorig jaar zette de beursgenoteerde onderneming een omzet in de boeken van 574 miljoen euro.

Over de eerste helft van dit jaar daalde de omzet wel met 2 procent, tot bijna 287 miljoen euro. TomTom kampt daarbij met zwakte in de Europese auto-industrie. Het bedrijf haalt het overgrote deel van zijn inkomsten uit de verkoop van kaartentechniek aan autoproducenten en andere bedrijven. De consumententak met losse navigatieapparaten krimpt al jaren.