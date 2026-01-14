Chinese eigenaar Nexperia ontkent leegtrekken bedrijf

AMSTERDAM (ANP) - De Chinese eigenaar van de Nijmeegse chipmaker Nexperia heeft nooit geprobeerd dat bedrijf leeg te trekken of weg te sluizen naar China. Dat betoogden de advocaten namens Wingtech, het moederbedrijf van Nexperia dat eerder door de ondernemingskamer op afstand werd gezet.

De angst dat Nexperia technologische kennis en productiecapaciteiten naar China zou verplaatsen was de reden dat het ministerie van Economische Zaken met een noodwet ingreep bij het bedrijf. Maar volgens advocaten van Wingtech waren het moederbedrijf en topman Wing Zhang alleen maar bezig met voorzorgsmaatregelen om te mogen handelen met Nexperia vanwege dreigende Amerikaanse beperkingen.

Nexperia voerde die maatregelen, met de naam Project Rainbow, aan als bewijs voor mismanagement van Wing bij de chipmaker. Om die vermoedens van mismanagement schorste de ondernemingskamer Wing in oktober als topman. Woensdag buigt de ondernemingskamer zich over de vraag of er een onderzoek naar de gang van zaken moet komen, waarbij die ingreep ook in stand zou blijven.