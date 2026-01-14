ECONOMIE
Man vast voor mishandeling cabaretier Franciscus in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 14:08
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdag in Den Helder een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling van cabaretier Fabian Franciscus in 2024. Het gaat om een 41-jarige man uit Den Helder, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van het Noordhollands Dagblad.
Franciscus, onder meer bekend van zijn deelname aan De Slimste Mens, werd eind juli 2024 op straat aangevallen na een optreden in Amsterdam. Hij werd vastgegrepen en geslagen en liep daardoor diverse verwondingen in zijn gezicht op, waaronder een gebroken neus.
De cabaretier liet daags erna weten erg geschrokken te zijn van het incident. Franciscus stelde dat het te maken had met de ongefilterde grappen die hij soms maakt. Hij wil niet aan zelfcensuur doen.
