Politie zoekt verdachte van schietincident in woning Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De politie is op zoek naar een verdachte van een schietincident in Eindhoven, meldt een politiewoordvoerder. De man was in een woning aan het Stationsplein waar woensdag is geschoten.

De politie ging op een melding van een schietincident af en trof in de woning een man aan. Die man was niet gewond en is ook geen verdachte, aldus de politiewoordvoerder. Volgens hem waren er tijdens het incident twee mannen in de woning. De ander is wél verdachte en is er dus vandoor gegaan. De politie weet niet of hij een vuurwapen bij zich heeft.

Bij het Stationsplein staan agenten met kogelwerende vesten. Dat is volgens de woordvoerder gebruikelijk als de politie afgaat op een melding van een schietincident. Hij benadrukt dat er geen klopjacht aan de gang is en hij weet niets van een bedreiging die de verdachte zou hebben geuit over een schietpartij in Eindhoven. Omroep Brabant meldt op basis van een politiebron dat de man in het bezit is van vuurwapens en dat hij gedreigd zou hebben deze te gebruiken. Ook schrijft de regionale titel dat de verdachte een gevaar voor zichzelf zou zijn, ook daar weet de politiewoordvoerder niets van.