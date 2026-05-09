Chinese export groeit meer dan verwacht

BEIJING (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in april sterker gegroeid dan verwacht, ondanks druk op de wereldeconomie door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de uitvoer met 14,1 procent tegenover een jaar eerder.

Economen hadden gerekend op een groei van 7,9 procent, na een plus van 2,5 procent in maart. Persbureau Bloomberg meldde op basis van een eigen peiling onder economen een verwachting van 8,4 procent.

Ook de import groeide met 25,3 procent harder dan voorzien. Dat was minder dan de stijging van 27,8 procent in maart, maar opnieuw meer dan economen hadden verwacht.

Handelsoverschot

De export naar de Verenigde Staten steeg in april met 11,3 procent tot 36,8 miljard dollar. President Donald Trump bezoekt China volgende week voor overleg met president Xi Jinping.

De aantrekkende uitvoer volgt op een scherpe groeivertraging in maart, de eerste maand van de oorlog in Iran. Volgens Bloomberg blijft de vraag naar Chinese producten mede sterk door wereldwijde investeringen in kunstmatige intelligentie, datacenters en stroomvoorziening.

Het grote Chinese handelsoverschot in de handel met de VS staat naar verwachting centraal bij het geplande overleg tussen Trump en Xi. China boekte in april een handelsoverschot van 84,82 miljard dollar. Vorig jaar liep het overschot op tot een record van 1,2 biljoen dollar (omgerekend zo'n 1,017 biljoen euro).