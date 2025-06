Brand in woningen Utrecht en verstoring treinen na blikseminslag

N i e u w bericht, met meer uitleg seinstoring en update prognose

UTRECHT (ANP) - Door blikseminslagen in Utrecht is een woning aan de Philipsdaalderhof rond 01.30 uur in brand gevlogen. Ook is er door de bliksem een verstoring in de treindienst tussen Utrecht Centraal en Woerden.

De NS meldt dat de bliksem insloeg bij Vleuten en dat dit heeft gezorgd voor een seinstoring. Seinen geven bijvoorbeeld aan of de trein moet stoppen, of dat er langzamer gereden moet worden. Door de storing rijden er nu dus minder treinen tussen Utrecht en Woerden. De verwachting is dat de problemen tot ongeveer 9.15 uur duren.

De brand aan de Philipsdaalderhof is inmiddels geblust. Die had zich eerst nog wel uitgebreid naar de buren. Door het blussen hebben vier woningen waterschade opgelopen. Bij twee woningen was de schade zo groot dat de huizen voorlopig niet meer bewoonbaar zijn. De bewoners van die woningen hebben zelf tijdelijk ander onderdak gevonden.