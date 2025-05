Chinese export stijgt ondanks forse daling uitvoer naar VS

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De export van China is in april opnieuw flink gestegen. Vooral naar andere Aziatische landen en Europa nam de Chinese uitvoer toe. De Chinese export naar de Verenigde Staten nam echter fors af door de hoge importheffingen op Chinese goederen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 8,1 procent. Dat was meer dan de stijging van 2 procent die economen hadden verwacht. In maart steeg de export nog met ruim 12 procent in aanloop naar de hoge Amerikaanse heffingen. Door de invoering van die heffingen kelderde de uitvoer naar de VS in april met 21 procent.