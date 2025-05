Sif houdt vast aan winstverwachting ondanks pauze windproject VS

ROERMOND (ANP) - Het Nederlandse funderingsbedrijf Sif houdt vast aan zijn winstverwachting voor dit jaar, ondanks dat een groot offshorewindproject in de Verenigde Staten is gepauzeerd. Sif maakt de funderingen voor de windmolens op zee van het project Empire Wind, voor de kust van de staat New York. Vorige maand legde de regering-Trump het project stil.

De overeenkomst tussen Sif en de Noorse opdrachtgever Equinor is onvoorwaardelijk en er zijn afspraken opgenomen voor het geval het contract eerder wordt beëindigd, benadrukt het bedrijf. Empire Wind is het enige project uit de VS in het orderboek van Sif, dat doorgaat met de productie voor dat windmolenproject. Inmiddels zijn ruim de helft van de funderingen af.

Sif rekent er nog steeds op dat de winst, gecorrigeerd voor onder meer de aftrek van belastingen, dit jaar uitkomt op maximaal 120 miljoen euro. Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart werden de verwachtingen nog naar beneden bijgesteld.