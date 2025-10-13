ECONOMIE
Chinese export stijgt sterker dan verwacht

door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 7:28
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in september sterker gegroeid dan verwacht. De uitvoer naar de Verenigde Staten nam opnieuw af door de aanhoudende handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten. China wist die daling echter op te vangen door meer te exporteren naar andere landen.
Volgens cijfers van de douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 8,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de grootste groei sinds maart en sterker dan de groei van 4,4 procent in augustus. Economen hadden een groei voorzien van 6,6 procent. De export naar de VS, de grootste handelspartner van China, daalde met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder.
De daling van de export naar de VS werd gecompenseerd door een sterke groei van de verkopen aan regio's zoals de Europese Unie. De export naar de EU steeg met meer dan 14 procent, de sterkste stijging in meer dan drie jaar. De uitvoer naar de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), waaronder Indonesië, Thailand en Vietnam, groeide met bijna 16 procent.
