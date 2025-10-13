Rode Kruis meldt begin van operatie in Gaza

GENEVE (ANP) - Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bevestigt dat het is begonnen met het faciliteren van de vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gedetineerden. Er is afgesproken dat Hamas gijzelaars laat gaan en dat Israël als tegenprestatie Palestijnse gedetineerden vrijlaat.

Het Rode Kruis speelt daar opnieuw een belangrijke rol in. "Vanaf vandaag zullen teams van het ICRC de gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden ontvangen en overdragen aan de Israëlische autoriteiten", meldt de hulporganisatie. "In een afzonderlijke operatie zullen ICRC-teams Palestijnse gevangenen die in Israël worden vastgehouden, overbrengen naar Gaza en de Westelijke Jordaanoever."

De hulporganisatie voerde eerder al vergelijkbare operaties uit. De organisatie meldt dat het sinds oktober 2023 de vrijlating heeft gefaciliteerd van 148 gijzelaars en 1931 gedetineerden.