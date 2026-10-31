Chinese fabrieken draaien minder hard

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De bedrijvigheid in Chinese fabrieken is in oktober gedaald, volgens nieuwe cijfers van het Chinese statistiekbureau. Daarmee lijken beleidsmakers in de op een na grootste economie ter wereld moeite te hebben de productie goed op gang te houden om de groeidoelstelling van dit jaar te halen.

Het Chinese statistiekbureau houdt de bedrijvigheid bij met een zogenoemde inkoopmanagersindex. Deze graadmeter zakte deze maand naar 49,3, van 50,1 in september. Een niveau boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp.

Volgens het bureau komt de afname deels door een nationale feestweek begin van de maand. Maar zwakkere vraag naar Chinese export speelde ook een rol. In de hightechsector was wel groei.

Voor de Chinese overheid is het een tegenvaller. Recent kwam Beijing al met nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de economie. Mogelijk is meer steun nodig. Er is China veel aan gelegen de economie op koers te houden om het groeidoel van 4,5 tot 5 procent te halen. Dat is al het laagste groeidoel in decennia.