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Boot met migranten voor kust Zeeland had geen motor meer

Samenleving
door anp
bijgewerkt om
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De boot met migranten die zaterdag voor de Zeeuwse kust van zee is gehaald, had geen motor meer en was daardoor stuurloos. Ook hadden de opvarenden geen reddingsvesten, meldt de marechaussee.
In de boot lagen ook jerrycans met brandstof. Onderzocht wordt of de motor door een ongeval van de boot is gevallen of moedwillig is verwijderd.
Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de migranten hutjemutje op elkaar zaten. Op beelden van Omroep Zeeland is te zien hoe de migranten strak achter elkaar op de rubberen rand van de boot zitten. Volgens de zegsman is besloten om een reddingsoperatie in gang te zetten om de mensen "uit hun schrijnende situatie te halen".
Mensensmokkel
De boot is naar Cadzand gesleept, waarna eerste hulp is verleend. Volgens de marechaussee hadden de opvarenden geen onderkoelingsverschijnselen.
Twee opvarenden zijn aangehouden voor mensensmokkel. De rest is naar een opvanglocatie in de buurt gebracht. Het is niet bekend waar de mensen vandaan komen, waar ze op de boot zijn gestapt en waar ze naartoe wilden.
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