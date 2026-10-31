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Coureur Martín na afmelding in Maleisië somber over MotoGP-titel

Sport
door anp
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SEPANG (ANP) - MotoGP-coureur Jorge Martín vreest dat zijn kansen op een tweede wereldtitel zijn verkeken. De 28-jarige Spanjaard probeerde met een gebroken pols mee te doen aan de Grote Prijs van Maleisië, maar trok zich voor de kwalificatie terug omdat hij te veel pijn had. Kampioenschapsleider Marc Márquez werd vervolgens tweede in de sprintrace, achter Pedro ⁠Acosta, waarmee hij zijn voorsprong op Martín in het klassement vergrootte van 10 naar 19 punten.
"Ik hoef niet meer aan het kampioenschap te denken. Misschien kan ik het nog winnen, maar voor mij is het al verloren. Ik blijf wel tot het einde vechten. Niet alleen voor mezelf, want uiteindelijk ben ik al kampioen, maar voor mijn team, voor mijn mensen", reageerde Martín.
De wereldkampioen van 2024 liep vorige week een polsbreuk op tijdens de sprintrace in Australië. Márquez nam de leiding in het klassement over. Er zijn na Maleisië nog drie GP's te gaan.
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