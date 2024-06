Chinese Geely verkoopt meer auto's en verdubbelt winst

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese autoconcern Geely Automobile Holdings, onder andere eigenaar van automerken als Zeekr, Lynk, Livan en grootaandeelhouder van Volvo, heeft de verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Ondanks de toegenomen concurrentie en de prijzenoorlog op de Chinese markt wist het concern de nettowinst ruimschoots te verdubbelen. De merken Zeekr en Lynk worden ook in Nederland verkocht.

Geely maakte voor het eerst de resultaten over een kwartaal bekend. Eerder meldde het bedrijf alleen de cijfers per halfjaar. Het concern volgt daarmee de lijn van dochterbedrijf Zeekr, dat vorige maand een aparte beursnotering kreeg in New York, en dat ook per kwartaal de resultaten publiceert.

Geely verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 475.700 auto's, een stijging van 50 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf verwacht dit jaar 1,9 miljoen voertuigen te verkopen. De omzet steeg met 56 procent tot 52,3 miljard yuan (zo'n 6,7 miljard euro). De nettowinst bedroeg bijna 1,6 miljard yuan (zo'n 200 miljoen euro).