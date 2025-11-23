ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese premier: economische samenwerking met Italië versterken

Economie
door anp
zondag, 23 november 2025 om 12:01
anp231125077 1
JOHANNESBURG (ANP/RTR) - China wil de economische samenwerking met Italië verder versterken en verwelkomt Italiaanse bedrijven die actief willen worden op de Chinese markt. Dat heeft de Chinese premier Li Qiang gezegd tegen de Italiaanse premier Giorgia Meloni op de G20-top in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.
Volgens staatspersbureau Xinhua zei Li ook dat hij een eerlijk speelveld wil voor Chinese investeerders in Italië. Daarnaast wil China op diplomatiek niveau de banden met Italië versterken, onder andere binnen wereldwijde organisaties zoals de Verenigde Naties en de G20.
Italië heeft de Chinese investeringen in Europa geregeld geprezen, ondanks de handelsspanningen tussen China en de Europese Unie. Het kantoor van Meloni verklaarde dat zij en Li het eens zijn over het belang van "constructieve dialoog" over onder meer handel en investeringen. Ook zei Meloni tegen Li dat de veiligheid van wereldwijde toeleveringsketens gegarandeerd moet worden, vooral voor industriële goederen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

us-uhd-u8000f-un65u8000ffxza-545909747_10149317942329

Electronica is heel vaak goedkoper in Duitsland, ook in Duitse webshops

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

generated-image (61)

Wat in Gaza lukte, lukt me ook in Oekraïne, denkt Trump

104075441-15310277-image-a-10_1763722946473

Lamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijs

179157089_m

Waarom het nu het perfecte moment is om je dakgoten schoon te maken

Loading