Chinese premier: economische samenwerking met Italië versterken

JOHANNESBURG (ANP/RTR) - China wil de economische samenwerking met Italië verder versterken en verwelkomt Italiaanse bedrijven die actief willen worden op de Chinese markt. Dat heeft de Chinese premier Li Qiang gezegd tegen de Italiaanse premier Giorgia Meloni op de G20-top in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Volgens staatspersbureau Xinhua zei Li ook dat hij een eerlijk speelveld wil voor Chinese investeerders in Italië. Daarnaast wil China op diplomatiek niveau de banden met Italië versterken, onder andere binnen wereldwijde organisaties zoals de Verenigde Naties en de G20.

Italië heeft de Chinese investeringen in Europa geregeld geprezen, ondanks de handelsspanningen tussen China en de Europese Unie. Het kantoor van Meloni verklaarde dat zij en Li het eens zijn over het belang van "constructieve dialoog" over onder meer handel en investeringen. Ook zei Meloni tegen Li dat de veiligheid van wereldwijde toeleveringsketens gegarandeerd moet worden, vooral voor industriële goederen.