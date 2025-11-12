ECONOMIE
Chinese president wil economische banden met Spanje versterken

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 7:50
anp121125054 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Chinese president Xi Jinping wil de economische banden tussen China en Spanje verder versterken. Dat heeft Xi gezegd bij een ontmoeting met de Spaanse koning Felipe, die op staatsbezoek is in China. De koning is samen met zijn vrouw Letizia in Beijing.
De president zei tegen Felipe dat China graag met Spanje wil samenwerken om meer invloed in de wereld uit te kunnen oefenen. "De wereld heeft meer constructieve krachten nodig die toegewijd zijn aan vrede en ontwikkeling", aldus Xi. "China staat klaar om nauw samen te werken met Spanje aan de bouw van een uitgebreid strategisch partnerschap."
China is de belangrijkste handelspartner van Spanje in Azië. Madrid is al langer bezig de banden met China aan te halen en te proberen de handelsspanningen tussen de Europese Unie en Beijing te verminderen.
