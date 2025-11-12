Gewonden na botsing met demonstranten bij COP30

BELÉM (ANP/RTR) - Zeker twee beveiligers zijn volgens de Verenigde Naties lichtgewond geraakt door een botsing met tientallen betogers bij klimaattop COP30 in het Braziliaanse Belém. "Braziliaanse en VN-autoriteiten onderzoeken het incident. De locatie is volledig beveiligd en de COP-onderhandelingen gaan door", laat een VN-woordvoerder weten.

Bij de top ontstond grote onrust toen een groep inheemse betogers naar binnen wilde. Beveiligers blokkeerden de ingang met tafels en namen meerdere lange stokken in beslag. Een beveiliger met een hoofdwond vertelde dat hij door een stok was geraakt.

Op de COP30 zijn delegaties uit de hele wereld bijeen om te overleggen over klimaatbeleid. De demonstranten zwaaiden met vlaggen en hadden borden meegenomen met teksten als "ons land is niet te koop".

"Wij kunnen geld niet eten", zei een inheemse leider van de Tupinambá. "We willen dat onze landen vrij zijn van agribusiness, olie-exploratie, illegale mijnwerkers en illegale houtkappers."