ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gewonden na botsing met demonstranten bij COP30

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 8:16
anp121125056 1
BELÉM (ANP/RTR) - Zeker twee beveiligers zijn volgens de Verenigde Naties lichtgewond geraakt door een botsing met tientallen betogers bij klimaattop COP30 in het Braziliaanse Belém. "Braziliaanse en VN-autoriteiten onderzoeken het incident. De locatie is volledig beveiligd en de COP-onderhandelingen gaan door", laat een VN-woordvoerder weten.
Bij de top ontstond grote onrust toen een groep inheemse betogers naar binnen wilde. Beveiligers blokkeerden de ingang met tafels en namen meerdere lange stokken in beslag. Een beveiliger met een hoofdwond vertelde dat hij door een stok was geraakt.
Op de COP30 zijn delegaties uit de hele wereld bijeen om te overleggen over klimaatbeleid. De demonstranten zwaaiden met vlaggen en hadden borden meegenomen met teksten als "ons land is niet te koop".
"Wij kunnen geld niet eten", zei een inheemse leider van de Tupinambá. "We willen dat onze landen vrij zijn van agribusiness, olie-exploratie, illegale mijnwerkers en illegale houtkappers."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

Loading