Chinese prijzenoorlog zet autoverkoop XPeng onder druk

BEIJING (ANP/RTR) - XPeng, een grote Chinese producent van elektrische auto's, ziet het somber in voor het laatste kwartaal van dit jaar. Volgens het concern staan de verkopen onder druk door een prijzenoorlog op de thuismarkt en groeiende concurrentie.

XPeng verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal uitkomt tussen 21,5 miljard yuan (2,6 miljard euro) en 23 miljard yuan, veel lager dan analisten hadden verwacht. Ook Europese autofabrikanten ondervinden de zware concurrentie in China, 's werelds grootste automarkt, waar steeds meer nieuwe spelers opduiken.

Voor het derde kwartaal rapporteerde het Chinese merk een omzet van 20,38 miljard yuan, conform de verwachtingen.

XPeng experimenteert ook met vliegende auto's. Afgelopen zomer ging dit mis toen twee vliegende auto's tijdens een repetitie voor een luchtshow in de Chinese stad Changchun met elkaar in botsing kwamen. Bij de landing vatte een van de zogeheten eVTOL's vlam, terwijl de andere veilig de grond bereikte.