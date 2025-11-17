Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strike voorwaarde

Vitamine D slikken klinkt als een eitje: gewoon een pilletje van de drogist en klaar. Maar een nieuw Amerikaans onderzoek gooit roet in het eten: je hebt de juiste dosis nodig, precies afgestemd op jouw lichaam.

Hartpatiënten die een op maat gemaakte hoeveelheid vitamine D kregen, liepen 52 procent minder risico op een nieuwe hartaanval , zo blijkt uit het onderzoek. Dat is geen klein bier.

Maar zoals hierboven al gezegd, zijn er strikte voorwaarden. In plaats van iedereen dezelfde standaardhoeveelheid te geven, zoals bij veel eerdere studies, begonnen de wetenschappers met een simpele bloedtest. Zo zagen ze precies hoeveel vitamine D elke deelnemer al in zijn bloed had. Op basis daarvan stelden ze een persoonlijke dosis vast, zodat niemand te weinig of te veel kreeg.

Veel mensen hadden tekort

En laat dat tekort nou een groot probleem zijn: van de 630 hartpatiënten die meededen, had 85 procent al bij de start een vitamine D-gebrek. Het doel was helder: hun bloedwaarden brengen naar een niveau tussen de 40 en 80 ng/mL, wat experts zien als ideaal voor een sterk hart.

Om dat voor elkaar te krijgen, had de helft van de deelnemers meer dan 5.000 internationale eenheden (IE) per dag nodig. Dat is veel meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor veel mensen. Elke drie maanden volgden de onderzoekers de bloedwaarden op de voet en pasten ze de dosis aan waar nodig, zodat het altijd klopte.

Enorm verschil

Na bijna vier jaar tellen was het verschil tussen de groepen nacht en dag. De hartpatiënten met die gepersonaliseerde vitamine D-behandeling hadden 52 procent minder kans op een hartaanval dan degenen die alleen de standaardzorg kregen, zonder extra aandacht voor vitamine D.

Opgelet: dat gunstige effect gold alleen voor hartaanvallen zelf. Voor andere zware hartkwalen, zoals hartfalen, beroertes of zelfs overlijden, maakte het geen meetbaar verschil. Maar alleen al die daling bij hartaanvallen is indrukwekkend genoeg om de wetenschap wakker te schudden.

De onderzoekers zijn wel voorzichtig: dit zijn voorlopige bevindingen die nog niet door vakgenoten zijn doorgelicht. De groep bestond bovendien vooral uit witte mannen van rond de 63 jaar, dus het is afwachten of het ook geldt voor vrouwen, andere etniciteiten of jongere en oudere patiënten. En cruciaal: het ging hier om mensen met bestaande hartproblemen. Of zo'n aanpak ook gezonde lieden beschermt tegen een eerste hartaanval, moet nog blijken uit vervolgstudies.