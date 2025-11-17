Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

Steeds meer vakantiegangers klagen dat een boeking bij Belvilla ineens honderden euro’s duurder uitpakt dan gedacht. Kosten die worden gepresenteerd als ‘borg’ blijken in werkelijkheid vaste, niet-terugbetaalbare kosten voor schoonmaak en bedlinnen.

Bij het boeken zien klanten een totaalprijs. Maar zodra de betaling rond is, volgt een factuur met extra posten onder de noemer 'deposit'. Een gedupeerde vertelt Radar dat ze dacht € 367 te betalen, maar uiteindelijk op 567 euro uitkwam.

Pas ná betaling komt de aap uit de mouw

“Ik dacht dat ik een borg betaalde die ik na de vakantie terug zou krijgen. Pas later hoorde ik dat het verplichte schoonmaakkosten waren, een extra kostenpost voor servicekosten. Deze stonden nergens vermeld bij het boeken.” Annuleren bleek geen optie: “Dan moet je 90% van het bedrag betalen.”

Een andere klant kreeg eveneens te maken met extra kosten en vroeg om een oplossing, zoals zelf schoonmaken of eigen lakens meenemen. Maar Belvilla weigerde en verwees alleen naar de huurovereenkomst die pas ná betaling beschikbaar is.

Verwarrende voorwaarden en misleidende termen

Radar zag meerdere facturen waarop kosten als ‘borg’ stonden vermeld, terwijl het om bedragen ging die niet worden terugbetaald. Dat is volgens juristen ronduit misleidend. Advocaat Frank Penders benadrukt: “De consument moet vooraf weten wat de totale prijs is.” Ook de ACM sluit zich daarbij aan: “Als sprake is van onvermijdbare bijkomende kosten moeten die in de prijs worden opgenomen, dan wel op duidelijke wijze bij de prijs worden weergegeven.”

Veel reizigers geven aan dat ze nooit de mogelijkheid kregen om zelf schoon te maken of bedlinnen mee te nemen. De kosten waren dus niet te vermijden, maar ook niet zichtbaar bij het boeken. “Je krijgt pas na betaling te horen dat je voor schoonmaak moet betalen,” zegt een consument.

Wat kun je doen?