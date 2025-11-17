Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

Een medicijn dat al tientallen jaren wordt voorgeschreven tegen diabetes type 2, blijkt misschien ook een onverwachte bondgenoot in de strijd tegen veroudering. Nieuw onderzoek uit de VS en Duitsland suggereert dat metformine vrouwen niet alleen helpt hun bloedsuiker stabiel te houden, maar hen ook een grotere kans geeft om de respectabele leeftijd van 90 te bereiken.

De studie maakte gebruik van gegevens uit een langdurig Amerikaans onderzoek onder postmenopauzale vrouwen. Van de 438 deelnemers gebruikte de helft metformine, terwijl de andere helft een ander diabetesmedicijn slikte: sulfonylurea. Na jarenlange opvolging bleek dat vrouwen in de metforminegroep een 30 procent lagere kans hadden om voor hun negentigste te overlijden dan de vrouwen die het alternatieve medicijn gebruikten.

Dat resultaat sluit aan bij wat wetenschappers al langer vermoeden: dat metformine veel verder reikt dan alleen de behandeling van diabetes. Het middel wordt gezien als een zogenoemd gerotherapeuticum – een stof die de biologische veroudering kan vertragen. Eerdere studies lieten al zien dat metformine DNA-schade beperkt, genen activeert die met een lang leven samenhangen en zelfs de achteruitgang van de hersenen kan afremmen.

Toch waarschuwen de onderzoekers voor te snelle conclusies. Omdat de vrouwen niet willekeurig aan de twee medicijngroepen waren toegewezen, kan de studie geen oorzaak-gevolgrelatie aantonen, zoals bij een gecontroleerde klinische trial. Bovendien ontbrak een placebogroep en was de totale steekproef relatief klein.

Daar staat tegenover dat de opvolgperiode van gemiddeld vijftien jaar uitzonderlijk lang was, veel langer dan de meeste klinische onderzoeken. Daardoor konden de onderzoekers beter zien hoe een behandeling zich vertaalt naar daadwerkelijke levensduur.

Verjongingspil

“Metformine beïnvloedt meerdere verouderingsmechanismen en wordt daarom al langer voorgesteld als een middel dat de menselijke levensduur zou kunnen verlengen”, schrijven de auteurs. “We vonden dat het gebruik van metformine uitzonderlijke levensduur bevorderde in vergelijking met sulfonylurea bij vrouwen met diabetes type 2.”

Of metformine echt een ‘verjongingspil’ is, moet toekomstig onderzoek uitwijzen. Maar de bevindingen geven nieuw gewicht aan een groeiende beweging binnen de gerowetenschap: het idee dat biologische veroudering zelf beïnvloedbaar is. Als we dit proces kunnen vertragen, zo stellen de onderzoekers, kunnen we misschien niet alleen langer leven, maar vooral langer gezond blijven.