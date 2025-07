Chinese vicepremier naar handelsgesprekken met VS in Stockholm

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese vicepremier He Lifeng gaat volgende week naar Stockholm voor handelsgesprekken met de Verenigde Staten. Hij zal praten met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent over het verlengen van de deadline voor een handelsovereenkomst. De vicepremier was eerder dit jaar ook al betrokken bij handelsgesprekken met de VS in Londen en Genève.

De onderhandelingen in de Zweedse hoofdstad vinden maandag en dinsdag plaats. Volgens het Chinese ministerie van Handel moeten die gesprekken gevoerd worden op basis van wederzijds respect.

China heeft tot 12 augustus de tijd om een ​​akkoord te sluiten om te voorkomen dat de Amerikaanse president Donald Trump de hoge heffingen herinvoert die hij in april en mei aan China oplegde.