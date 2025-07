Wielrenner Van Poppel is vader geworden en verlaat Tour

BOLLÈNE (ANP) - Wielrenner Danny van Poppel gaat niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk. De sprinter is vader geworden van dochtertje Bobbie en is op weg naar huis.

"Onze dochter kan niet wachten tot papa terugkeert naar huis vandaag", laat Stéphane Kox op sociale media weten. De Nederlanders Marijn van den Berg, Cees Bol en Mathieu van der Poel hebben de Tour de afgelopen weken ook verlaten.

Red Bull-Bora-Hansgrohe, de ploeg van Van Poppel, heeft inmiddels ook bevestigd dat Van Poppel de Tour heeft verlaten.