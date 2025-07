Vos en Ferrand-Prévot leiden Visma - Lease a Bike in Tour Femmes

VANNES (ANP) - Visma - Lease a Bike gaat met Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot als kopvrouwen naar de Tour de France Femmes. De twee krijgen de steun van de Nederlandse rensters Lieke Nooijen, Eva van Agt en Femke de Vries, de Britse Imogen Wolff en de Franse Marion Bunel.

Met Pauline Ferrand-Prévot mikt het team op een zo hoog mogelijke klassering in het eindklassement van de Tour de France Femmes. De 33-jarige Française keerde dit seizoen terug op de weg nadat ze zich in de voorgaande jaren had geconcentreerd op het mountainbiken. Ze schreef eerder dit seizoen Parijs-Roubaix op haar naam.

Vos won vorig jaar voor de tweede keer de groene puntentrui. De 38-jarige wielrenster won in 2022 twee etappes in de Tour en toen ook het puntenklassement.

De Tour de France Femmes begint zaterdag in Vannes (Bretagne). De vierde editie van de Franse etappekoers eindigt op zondag 3 augustus.