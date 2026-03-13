ECONOMIE
Rabobank: Iranoorlog remt groei in alle Nederlandse sectoren

Economie
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 8:02
anp130326038 1
UTRECHT (ANP) - De Iranoorlog raakt de economische groei van alle sectoren in Nederland. Rabobank rekende drie scenario's door en concludeert dat onder meer de industrie, bouw en de vervoerssector hard kunnen worden getroffen. Veel is daarbij nog afhankelijk van hoe lang de oorlog duurt.
In het eerste scenario houdt de oorlog enkele weken aan en is de Straat van Hormuz maar kort grotendeels gesloten. Dan zou de olieprijs in maart en april op gemiddeld 86 dollar per vat uitkomen, al staat die nu al op 100 dollar.
In dit scenario valt de verwachte economische groei van de industrie dit jaar al terug van 2 naar 1,6 procent. Voor de bouw zou deze op 0,9 procent uitkomen, waar eerder nog werd gerekend op een cijfer net boven de 1 procent. Voor vervoer geldt nog een iets grotere terugval. Deze sectoren zijn zeer gevoelig voor energieprijzen.
