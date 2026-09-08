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Chinese vouwbare smartphones onthuld in aanloop naar Apple-event

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 9:59
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BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese smartphonefabrikanten Huawei en Xiaomi hebben nieuwe opvouwbare telefoons aangekondigd, in aanloop naar een Apple-evenement op woensdag. De iPhone-maker onthult daar naar verwachting zijn langverwachte, eerste vouwbare smartphone.
Het toestel van Huawei kost bijna 3000 dollar, omgerekend ruim 2500 euro, en kan worden opengeklapt tot een scherm ter grootte van een tablet. De variant van Xiaomi begint vanaf ruim 1500 dollar en heeft in gesloten toestand het formaat van een paspoort, terwijl het opengeklapt ruimte biedt aan drie apps naast elkaar.
De opvouwbare iPhone gaat naar verwachting meer dan 2000 dollar kosten. Apple betreedt daarmee een relatief nichesegment van apparaten, waar Chinese fabrikanten zich al langer op richten.
Het lanceringsevenement op Apples hoofdkantoor in Californië is de eerste grote techpresentatie van het bedrijf onder leiding van topman John Ternus. Hij trad op 1 september aan en is de opvolger van Tim Cook, die in april zijn vertrek aankondigde.
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