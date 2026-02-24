ECONOMIE
Chinezen gaven meer uit tijdens nieuwjaarsvakantie

Economie
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 13:01
anp240226118 1
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Chinezen hebben aanzienlijk meer uitgegeven in de vakantieperiode rond het Chinese Nieuwjaar dan vorig jaar. Het aantal reizen en hotelovernachtingen steeg flink. Ook verkochten winkeliers meer. Dit gebeurde wel na stimulering door de overheid.
De detailhandel en horeca verdienden ruim 8,5 procent meer in de negendaagse vakantie rond het Chinese Nieuwjaar dan een jaar eerder, meldt de staatstelevisie op basis van het ministerie van Handel.
Volgens een onlinereisdienst steeg het aantal hotelovernachtingen met 75 procent en het aantal pakketten met pretparken en attracties steeg met 140 procent. Ook kwamen er meer toeristen uit het buitenland naar China dan vorig jaar. De overheid hanteerde een visumvrij beleid en dat zorgde voor 22 procent meer inkomende toeristen.
De Chinese overheid stimuleerde de consumptie met langere vakanties, subsidies en contante beloningen op aankopen. Sommige analisten waarschuwen daarom dat men niet te veel moet afleiden uit deze vakantiecijfers. China kampt al jaren met een laag consumentenvertrouwen en een zwakkere arbeidsmarkt, onder andere door hoge jeugdwerkloosheid.
