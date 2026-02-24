Maersk neemt tijdelijk activiteiten in havens van Panama over

PANAMA-STAD (ANP/BLOOMBERG) - APM Terminals, onderdeel van de Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk, neemt tijdelijk de werkzaamheden in de havens van Panama over van het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison. De stap volgt op de nietigverklaring door het Panamese Hooggerechtshof van de contracten van CK Hutchison voor de exploitatie van de havens van Balboa en Cristóbal, aan beide uiteinden van het Panamakanaal.

De Panamese president José Raúl Mulino zei maandag in een toespraak de tijdelijke bezetting te hebben bevolen van de twee havens die beheerd worden door CK Hutchison. Volgens de president zullen het beheer en de exploitatie van beide havens aan de strategische waterweg terugkeren naar de maritieme autoriteit van het land om een veilige en efficiënte werking te garanderen.

CK Hutchison verklaarde dinsdag dat het de overname van de twee havens door Panama, en de eerdere uitspraak van de rechtbank, als onrechtmatig beschouwt. "Panama is verantwoordelijk voor de schade die is veroorzaakt door de confiscatiemaatregelen die het heeft genomen", aldus het bedrijf. Eerder deze maand waarschuwde CK Hutchison Maersk al voor juridische stappen als de terminaldivisie van het Deense bedrijf zou proberen de exploitatie van de havens over te nemen.

De regering van Hongkong heeft formeel protest aangetekend tegen Panama vanwege de overname en heeft beloofd de rechten en belangen van Hongkongse bedrijven in het buitenland krachtig te beschermen.