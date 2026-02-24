Alarmcentrales: dit seizoen voorlopig meer wintersportongelukken

DEN HAAG (ANP) - De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross hebben dit wintersportseizoen voorlopig meer hulpverzoeken gekregen na wintersportongelukken vergeleken met vorig jaar. De hulpdiensten staan Nederlandse wintersporters bij na ongevallen. Beide centrales repatrieerden dit jaar al meer dan tweehonderd onfortuinlijke wintersporters.

De ANWB meldt tot en met de eerste week van de voorjaarsvakantie een stijging van 20 procent in het aantal hulpverzoeken, maar benadrukt dat het gaat om een tussenstand. Volgens een woordvoerster zijn absolute cijfers nog niet te geven, omdat het wintersportseizoen nog bezig is. De bond verwacht volgende week een definitief beeld te kunnen geven.

Eurocross ziet dit seizoen tot en met 22 februari een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de specifieke maanden december en januari was de stijging vergeleken met vorig jaar nog groter: 23 procent. "Dat heeft waarschijnlijk te maken met de sneeuwkwaliteit in die maanden", licht een woordvoerster toe.