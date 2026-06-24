Chipaandelen drukken weer op beursgraadmeters in New York

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend lager geëindigd. Chipbedrijven daalden opnieuw in aanloop naar de publicatie van cijfers van Micron na de slotbel. Chipaandelen gingen eerder deze week ook al omlaag na de razendsnelle opmars in de afgelopen maanden die werd gevoed door optimisme over de uitgaven aan datacenters voor AI-toepassingen.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 25.476,64 punten en was van de bekende drie indexen in New York de grootste daler. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 7358,22 punten. De Dow-Jonesindex steeg juist 0,4 procent tot 51.848,90 punten.

Micron eindigde 0,4 procent lager. Het bedrijf staat in de spotlights als belangrijke producent van geheugenchips, waar door de grote investeringen in datacenters veel vraag naar is. Sinds begin dit jaar is Micron 260 procent meer waard geworden op de beurs, maar de laatste dagen nemen de twijfels toe of de hoge waarderingen voor chipfondsen terecht zijn.