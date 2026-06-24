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Winst Micron stijgt hard door honger AI-sector naar geheugenchips

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 23:08
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BOISE (ANP) - Chipfabrikant Micron heeft het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst geboekt als een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf is een belangrijke producent van geavanceerde geheugenchips. Doordat grote techbedrijven massaal investeren in de bouw van datacenters voor kunstmatige intelligentie, is de vraag naar dat soort halfgeleiders hard gestegen.
Die grote vraag, die gepaard gaat met flinke prijsstijgingen voor geheugenchips, zorgde ervoor dat de omzet op jaarbasis ruim verviervoudigde tot 41,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 28,24 miljard euro. In een prognose voor het vierde kwartaal voorspelde het bedrijf een verdere stijging van de omzet en winst.
De resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten. Het zorgde ervoor dat het aandeel Micron in de handel nabeurs hard steeg.
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