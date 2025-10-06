Celstraf voor activiste Marokko die stelt dat Allah lesbisch is

RABAT (ANP/AFP) - Een Marokkaanse rechtbank heeft in hoger beroep de celstraf van 2,5 jaar bevestigd voor de feministe Ibtissame Lachgar wegens belediging van de islam. De 50-jarige activiste, bekend om haar inzet voor individuele vrijheden, had eind juli op sociale media een foto van zichzelf gepost waarop ze een t-shirt droeg met het woord "Allah" gevolgd door de zin "is lesbisch".

Bij de foto stond een tekst waarin de islam, "net als elke religieuze ideologie", werd omschreven als onder meer fascistisch en vrouwonvriendelijk. Lachgar noemde het een feministische opvatting die niet specifiek tegen de islam is gericht.

De verdediging van Lachgar kondigde aan een verzoek tot strafaanpassing in te dienen, in de hoop op een alternatieve straf. De activiste was begin september veroordeeld.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de straf een enorme klap voor de vrijheid van meningsuiting.