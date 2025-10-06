ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraf voor activiste Marokko die stelt dat Allah lesbisch is

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 22:22
anp061025191 1
RABAT (ANP/AFP) - Een Marokkaanse rechtbank heeft in hoger beroep de celstraf van 2,5 jaar bevestigd voor de feministe Ibtissame Lachgar wegens belediging van de islam. De 50-jarige activiste, bekend om haar inzet voor individuele vrijheden, had eind juli op sociale media een foto van zichzelf gepost waarop ze een t-shirt droeg met het woord "Allah" gevolgd door de zin "is lesbisch".
Bij de foto stond een tekst waarin de islam, "net als elke religieuze ideologie", werd omschreven als onder meer fascistisch en vrouwonvriendelijk. Lachgar noemde het een feministische opvatting die niet specifiek tegen de islam is gericht.
De verdediging van Lachgar kondigde aan een verzoek tot strafaanpassing in te dienen, in de hoop op een alternatieve straf. De activiste was begin september veroordeeld.
De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de straf een enorme klap voor de vrijheid van meningsuiting.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading