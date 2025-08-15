Chipbedrijf Applied Materials onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Applied Materials behoorde vrijdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur, die eerder dit jaar een belang heeft genomen in het Nederlandse Besi, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen, mede door een zwakke vraag in China. Het aandeel werd daarop 12,3 procent lager gezet. Branchegenoten KLA en Lam Research zakten 4,2 en 2,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd in afwachting van de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 45.070 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 6472 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 21.702 punten. De S&P 500-index sloot donderdag voor de derde dag op rij op een nieuw recordniveau.